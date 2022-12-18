В Молдавии рассказали о сроках начала переговоров по евроинтеграции Спикер парламента Гросу: Молдавия намерена начать переговоры по евроинтеграции в мае

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Игорь Гросу

В мае следующего года Молдавия планирует начать переговоры по вступлению в Евросоюз, заявил в эфире телеканала Moldova 1 спикер парламента государства Игорь Гросу. По его словам, страна должна одновременно выполнять условия, поставленные в ЕС, и заниматься урегулированием кризисов. Молдавия хочет сделать все как можно лучше и быстрее, подчеркнул законодатель.

Наше искреннее желание — сделать все как можно быстрее и лучше, чтобы в мае, когда будут проводиться оценки, мы могли представить наши успехи и сказать странам ЕС, что Молдавия выполнила свои обязательства, приступила к их внедрению и готова к переговорам, — заметил спикер парламента.

Он рассказал о целях, на выполнение которых сейчас нацелены власти Молдавии: это вступление в ЕС, повышение пенсий и зарплат, а также увеличение количества рабочих мест.

Второе заседание комиссии по европейской интеграции при президенте прошло осенью. Тогда выяснилось, что из 35 проектов, которые нужно было выполнить до нового года, власти реализовали лишь восемь. Еще 11 Молдавия рассчитывает завершить в декабре.

Ранее вице-премьер Молдавии и министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что республика перестала быть зависимой от российского газа. Впервые в истории Молдавии правый берег не будет потреблять газ, который поставляет «Газпром».

Спыну уточнил, что в декабре «Молдовагаз» закупит у «Энергокома» около 100 млн кубометров газа. Предварительно, средняя цена составит $1108,61 за одну тысячу кубометров. Чиновник пояснил, что в цену войдут расходы на транспортировку и хранение газа. По словам Спыну, для потребителей Молдавии тариф меняться не будет.