В Молдавии проведут референдум по вступлению в ЕС Конституционный суд Молдавии одобрил инициирование референдума о вступлении в ЕС

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Конституционный суд Молдавии одобрил инициирование референдума о вступлении в Евросоюз, передает ТАСС. Инициатива о пересмотре конституции соответствует положениям основного закона и может быть предложена на утверждение парламенту, заявила председатель КС Домника Маноле.

Инициатива о пересмотре конституции соответствует положениям основного закона и может быть предложена на утверждение парламенту, — сказала судья.

Ранее молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что будущее Молдавии заключается не в партнерстве с Евросоюзом или НАТО, а во взаимодействии с Россией. По его словам, это понимает «каждый адекватный» житель республики. При этом ответственность за разрыв отношений с РФ он возложил на правящую партию. Шор уверен, что сотрудничество с Москвой обязательно будет восстановлено.

Тем временем премьер Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения страны с Молдавией. По его словам, это произойдет внутри Евросоюза или другим путем. Политик отметил, что благодаря помощи Румынии Молдавия устойчива.

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул в ответ на это заявила, что автономия объявит о своей независимости, если Молдавия решит объединиться с Румынией. Политик выразила уверенность, что сопредельные молдавские и болгарские села поддержат решение о выходе автономии из состава Молдавии.