В Молдавии пройдут учения резервистов В Молдавии анонсировали новые учения резервистов национальной армии

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В Молдавии пройдут учения резервистов, сообщило Министерство обороны страны на своем сайте. Отмечается, что маневры пройдут в два этапа с 20 по 24 мая и 27-31 мая.

Национальная армия проведет новые учения с участием резервистов Вооруженных сил. Учения пройдут в два этапа с 20 по 24 мая и 27-31 мая, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Молдавия обвинила российских миротворцев в несогласованных военных учениях. Они проходили в разделительной зоне безопасности приднестровского конфликта. В Молдавии утверждают, что российские учения пугают население республики.

Политолог Юрий Светов обратил внимание, что в настоящее время в мире разворачиваются новые военные конфликты, например, на территории Израиля, Сербии, Молдавии и Армении. По его словам, есть вероятность, что недовольство и локальные стычки могут перерасти в масштабную войну. Как считает Светов, Молдавия может начать столкновение с Гагаузией и Приднестровьем, поскольку правительство страны хочет сделать ее частью Румынии.

Глава Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщал, что Киев продвигает силовые сценарии решения приднестровского вопроса. По его словам, это затрудняет поиск путей урегулирования ситуации в регионе.