В Молдавии призвали бойкотировать референдум о членстве в ЕС Коммунисты призвали жителей Молдавии бойкотировать европейский референдум Санду

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Оппозиционная в Молдавии коммунистическая партия призывает бойкотировать «европейский референдум», заявил член ее политисполкома, депутат парламента республики Константин Старыш, передает РИА Новости. По его словам, президент Майя Санду пытается реализовать очередную мошенническую схему сохранения себя во власти вопреки интересам государства.

Никакой референдум никоим образом не может приблизить вступление Молдавии в ЕС, это чистая манипуляция. Коммунисты призывают коллег из других партий и граждан бойкотировать эту аферу, — заявил он.

Ранее Санду заявила, что референдум по вступлению республики в Евросоюз может пройти осенью 2024 года. Она призвала сограждан поддержать курс Кишинева на евроинтеграцию и анонсировала свое повторное выдвижение на должность главы государства.

Также Санду направила парламенту запрос на внесение поправок в положение Избирательного кодекса. Она попросила сдвинуть сроки назначения даты выборов для предсказуемости избирательного процесса, говорится в письме, опубликованном на сайте органа. Она добавила, что за время пребывания на посту президента обязалась выполнить «миссию европейской интеграции» и заручилась поддержкой стран ЕС в этом вопросе.