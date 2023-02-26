Молдавия признала свою слабость перед Приднестровьем В парламенте Молдавии признали, что военные из Приднестровья оснащены лучше, чем свои

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Молдавии гораздо хуже оснащены, что военнослужащие из Приднестровья, заявил в эфире телеканала Prime спикер парламента республики Игорь Гросу. Также он отметил, что приднестровские военнослужащие имеют доступ к оружию со складов в Колбасне.

Лицемерие в том, что сепаратистские власти на левом берегу Днестра гораздо лучше оснащены, чем национальная армия, — сказал Гросу.

Кроме этого, спикер молдавского парламенты подчеркнул, что в ближайшее время государство не собирается вступать в НАТО, а все разговоры об этом носят спекулятивную роль.

Ранее МИД РA предостерег Украину, Соединенные штаты и страны НАТО от военных провокаций в отношении Приднестровья. Ведомство указало, что Минобороны РФ фиксирует значительное скопление военных и техники ВСУ вблизи приднестровской границы, развертывание артиллерии и наращивание полетов беспилотников. Москва выступает за решение вопросов дипломатическим путем, но в случае провокации последует адекватный ответ, предупредили в МИД.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не планирует вторжение в Приднестровье. Власти страны не намерены вводить войска в соседний регион, отметил он.