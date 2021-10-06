В Молдавии пожаловались на нехватку российского газа

Компания «Молдовагаз» сообщила, что в стране не хватает газа из России. В связи с этим жителей страны просят снизить потребление топлива. В настоящее время покрытие нехватки импорта газа осуществляется из запаса газа магистральных газопроводов республики. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в компании, потребление газа в стране сейчас превышает поставки топлива из России. Так, на октябрь для потребителей было законтрактовано 54 млн кубометров природного газа, или 67% из необходимых 80 млн кубометров. Однако начиная с 1 октября фактическое суточное потребление природного газа в стране превысило поставляемый «Газпромом» объём.

«Молдовагаз» в качестве поставщика газа обратилось к своим потребителям с просьбой уменьшить расход газа, - говорится в сообщении.

В частности, предприятиям было предложено перейти по возможности на альтернативные источники топливо, например, мазут.

По данным компании, покрытие нехватки импорта газа осуществляется из запаса газа магистральных газопроводов республики, в результате чего происходит падение давления в газотранспортной системе ООО «Молдоватрансгаз».

Ранее вице-премьер страны, министр по инфраструктуре Андрей Спыну заявил, что Молдавия будет получать российский газ по рыночной стоимости $790 за одну тысячу кубометров вместо $200, за которые она покупала ранее. Он также отметил, что страна хочет подписать долгосрочный контракт с «Газпромом» на выгодных условиях.