В Молдавии пожаловались на нехватку российского газа
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
15:08, 06 октября 2021
Фото: Nord Stream AG/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Компания «Молдовагаз» сообщила, что в стране не хватает газа из России. В связи с этим жителей страны просят снизить потребление топлива. В настоящее время покрытие нехватки импорта газа осуществляется из запаса газа магистральных газопроводов республики. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как отметили в компании, потребление газа в стране сейчас превышает поставки топлива из России. Так, на октябрь для потребителей было законтрактовано 54 млн кубометров природного газа, или 67% из необходимых 80 млн кубометров. Однако начиная с 1 октября фактическое суточное потребление природного газа в стране превысило поставляемый «Газпромом» объём.
«Молдовагаз» в качестве поставщика газа обратилось к своим потребителям с просьбой уменьшить расход газа, - говорится в сообщении.
В частности, предприятиям было предложено перейти по возможности на альтернативные источники топливо, например, мазут.
По данным компании, покрытие нехватки импорта газа осуществляется из запаса газа магистральных газопроводов республики, в результате чего происходит падение давления в газотранспортной системе ООО «Молдоватрансгаз».
Ранее вице-премьер страны, министр по инфраструктуре Андрей Спыну заявил, что Молдавия будет получать российский газ по рыночной стоимости $790 за одну тысячу кубометров вместо $200, за которые она покупала ранее. Он также отметил, что страна хочет подписать долгосрочный контракт с «Газпромом» на выгодных условиях.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в нынешнем кризисе на газовом рынке ЕС вины РФ нет. Он заявил, что кризис связан с рядом экономических факторов, включая рост потребления энергоресурсов на фоне восстановления экономики, незаполненность газовых хранилищ, понижение уровня ветрогенерации и снижение объёмов газа, поступающих на спотовый рынок. Он также подчеркнул, что Россия намерена не только выполнять все обязательства, но и вести разговор о новых долгосрочных контрактах по газу.