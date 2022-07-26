В Молдавии пожаловались на экономические проблемы из-за украинских беженцев Посол Молдавии Кирилэ пожаловался на экономические проблемы из-за украинских беженцев

Фото: Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press

Новый поток беженцев с Украины станет серьезным ударом для экономики Молдавии, стране необходимо несколько сотен миллионов долларов финансовой помощи от Евросоюза, заявил посол республики в Бухаресте Виктор Кирилэ. По его словам, которые приводит EADaily, Кишинев получил от западных партнеров только $100 млн на решение миграционного кризиса.

В текущих условиях, чтобы справиться с нынешним потоком беженцев и его последствиями, нам нужно несколько сотен миллионов долларов. В настоящее время мы получили только около $100 млн. У нас может быть новый поток беженцев, что будет сильным ударом по нашей экономике и по нашим и без того довольно ограниченным ресурсам, — предупредил Кирилэ.

Посол отметил, что Кишинев очень рассчитывает на помощь Бухареста в решении данной проблемы. По его словам, новый поток беженцев может нарушить торговые отношения, импорт, экспорт, поставки, а также продовольственную безопасность в государстве. Кирилэ также опасается, что украинские мигранты могут поставить под угрозу внутреннюю безопасность страны. Вместе с этим посол отметил, что описывает наиболее мрачный сценарий развития дальнейших событий.

Ранее стало известно, что украинские беженцы в Норвегии вынуждены стоять в очередях за бесплатной едой, «чтобы выжить», а некоторые задумываются о проституции. Отмечается, что финансовой поддержки, которую беженцы получают от властей, сейчас недостаточно, поэтому общественники призывают правительство принять меры в отношении поддержки украинцев.