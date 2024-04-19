В Молдавии отказались помочь с захоронением останков советских солдат МО Молдавии отказало поисковому движению в выделении почетного караула

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Министерство обороны Молдавии отказалось помогать в организации церемонии захоронения останков красноармейцев на Шерпенском плацдарме, сообщил глава национального оргкомитета «Победа» и поискового движения республики Алексей Петрович в Telegram-канале. Поисковому движению отказали в предоставлении почетного караула.

Министерство обороны Молдавии официально отказало поисковому движению в выделении почетного караула, салютной команды и военного оркестра для церемонии захоронения советских воинов, погибших 80 лет назад, освобождая нашу страну от румыно-немецкой фашистской оккупации, — написал он.

Петрович добавил, что аргументом для отказа послужило празднование Дня национального флага, так как в этот день все 6,5 тысячи военных будут на торжествах.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки прорумынских политиков убедить граждан Молдавии выдавать себя за румын при переписи населения похожи на чудовищную сказку из Средневековья. Она отметила, что такое давление вызывает у молдаван только отторжение.