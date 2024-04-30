В Молдавии огласили решение по вопросу сноса памятников В Молдавии объявили об упрощении процедуры сноса памятников

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Дорин Речан

Власти Молдавии приняли решение о передаче областным администрациям больше прав по вопросам сноса памятников, теперь они сами будут определять, следует ли сносить монументы, заявил премьер Дорин Речан, передает ТАСС. Отмечается, что поправки в соответствующие законы были приняты единогласно.

Законопроект об изменении закона о памятниках одобрен единогласно. Мы предоставляем больше ответственности местной администрации, подобные вопросы должны исключаться из повестки правительства и переходить в повестку администрациям первого и второго уровня, — заявил он.

Уточняется, что речь идет о памятниках, которые нарушают общественный порядок, а также противоречат хорошим манерам. В частности, поправки будут касаться монументов категории «Б». Между тем некоторые активисты и представители оппозиции заявили, что данное решение наделит областные власти полномочиями, на основе которых они смогут сносить монументы советским воинам. Подобные монументы есть практически в каждом населенном пункте.

Ранее лидер запрещенной в Молдавии оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил, президент страны Майя Санду взяла курс на превращение республики в военный полигон Евросоюза. Заявление политика прозвучало на фоне решения правительства, согласно которому 9 мая в Молдавии будут праздновать не День Победы, а День Европы.