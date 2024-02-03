В Молдавии оценили сроки вступления в Евросоюз Спикер парламента Молдавии Гросу допустил вступление страны в ЕС до 2030 года

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Переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз могут завершиться раньше назначенного срока в 2030 году, допустил председатель парламента и правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу в интервью телеканалу Rlive. Он отметил, что для того, чтобы запустить этот процесс, властям до конца года необходимо организовать референдум.

Не надо ориентироваться на 2030 год. Я думаю, что мы имеем возможность и обязанность сделать все, чтобы приблизить момент вступления в ЕС еще ближе. Я чувствую тот же настрой и со стороны украинских коллег, — сказал Гросу.

Он призвал воспользоваться появившимся «окном возможностей». Гросу также предположил, что Евросоюз разработает новый шаблон для переговорного процесса для Молдавии и Украины.

Новый глава МИД Молдавии Михай Попшой ранее заявил, что Кишинев будет выстраивать отношения с Москвой на основе интересов республики. По его словам, это основа отношений Молдавии как с Россией, так и с любым другим государством.

До этого президент Молдавии Майя Санду направила парламенту запрос на внесение поправок в положения избирательного кодекса. Она попросила сдвинуть сроки назначения даты выборов для предсказуемости избирательного процесса.