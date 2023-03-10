В Молдавии обыскивают зачинщиков готовящихся массовых беспорядков Полиция Молдавии сообщила об обысках по делу о подготовке массовых беспорядков

Фото: Родион Прока/РИА Новости

Участники акции протеста и сотрудники полиции в центре Кишинева

Полиция Молдавии проводит обыски по делу о готовящихся массовых беспорядках, об этом ведомство рассказало в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Акции протеста оппозиции должны пройти в Молдавии 12 марта.

В настоящее время сотрудники Управления по расследованию организованной преступности и Главного управления уголовного розыска совместно с прокурорами УПКОП проводят обыски нескольких статистов в нескольких населенных пунктах по уголовному делу, направленному на подготовку массовых беспорядков, — говорится в сообщении полиции.

9 марта Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики сообщило, что на территории региона предотвращено покушение на лидера республики Вадима Красносельского и других членов правительства. Подозреваемые были задержаны.

Председатель Следственного комитета Приднестровья Вячеслав Брынзарь уточнил, что правоохранители задержали двух подозреваемых в подготовке теракта. По его сведениям, один из них полгода следил за руководителями непризнанной республики и их семьями. Брынзарь отметил, что теракт планировался по заказу Службы безопасности Украины (СБУ).