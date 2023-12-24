В Молдавии объяснили, зачем Санду нужен референдум по членству в ЕС Параска: референдум по присоединению Молдавии к ЕС нужен для переизбрания Санду

Фото: IMAGO/Giannis Panagopoulos / Global Look Press

Майя Санду

Референдум по вступлению Молдавии в Евросоюз нужен для переизбрания действующего президента Майи Санду, сообщила и. о. председателя оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска в своем Telegram-канале. Она заявила, что ее фракция выступает за евразийскую интеграцию и готова за это бороться.

Референдум по европейской интеграции, который уже окрестили «референдумом Санду», это момент истины для молдавской оппозиции. Очевидно, что эта инициатива направлена на переизбрание Санду на выборах президента. И вне всяких сомнений, этот шаг был согласован (а может быть, и подсказан) внешними партнерами, — считает Параска.

По ее словам, партия «Возрождение» принимает этот вызов власти. Она считает, что у фракции в случае переизбрания Санду не будет доступа на общественное ТВ и радио и им запретят проводить публичные акции. Параска заявила, что члены партии будут убеждать людей не бояться власти и не бояться отстаивать свои убеждения и ценности.

Ранее Санду заявила, что референдум по вступлению республики в Евросоюз может пройти осенью 2024 года. Она призвала сограждан поддержать курс Кишинева на евроинтеграцию и анонсировала свое повторное выдвижение на должность главы государства.

До этого военный корреспондент Семен Пегов заявил, что Молдавия считает Россию главной угрозой своей национальной безопасности. Так он прокомментировал проект новой стратегии нацбезопасности страны, а также решение руководства республики присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза.