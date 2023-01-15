В Молдавии объяснили отказ от поддержки антироссийских санкций ЕС Представитель МИД Молдавии Водэ: Кишинев не поддержал антироссийские санкции ЕС из-за риска не получить газ

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Молдавия не поддержала санкции Евросоюза в отношении России и Белоруссии, исходя из соображений энергетической безопасности, сообщил представитель МИД страны Даниэл Водэ радиостанции «Свободная Европа» (внесена Минюстом РФ в список иностранных агентов). По его словам, прекращение поставок российского газа могло бы негативно сказаться на экономике страны в целом.

Водэ подчеркнул, что Молдавия с пониманием относится к решению ЕС ввести антироссийские санкции на фоне проведения военной спецоперации на Украине. Он добавил, что Кишинев на 60–80% «соответствует декларациям и ограничительным мерам общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза».

В начале декабря Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Бельгия и Португалия призвали Брюссель скорректировать рестрикции против России таким образом, чтобы ограничения не мешали поставкам продовольствия и удобрений. Перечисленные государства сочли санкционные рекомендации Еврокомиссии недостаточно надежными для гарантии правовой защиты. Эти ограничения фактически препятствуют торговле продовольствием и удобрениями.