В Молдавии обвинили Россию в бедности страны Политик Шапа: власти Молдавии обвиняют Россию в бедности страны

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Майя Санду

Россия становится «универсальным оправданием» для проблем в экономике, разрухи дорог, закрытия школ и больниц в Молдавии, заявила в социальной сети Х молдавский политик Виктория Шапа. Она обвинила власти Кишинева в том, что те делают российское государство главным виновником всех проблем страны.

Люди спрашивают у нее (президента Молдавии Майи Санду. — NEWS.ru): почему страна такая бедная, почему дороги в разрухе, почему школы и больницы закрываются? Их единственное оправдание — Россия. Россия — враг, — отметила она.

Шапа также высказалась о подходе президента Майи Санду к организации выборов. По ее словам, в 2024 году сотни тысяч граждан Молдавии, проживающих в России, фактически были лишены права голоса, так как для них открыли всего два избирательных участка, способных принять только малую часть желающих проголосовать. Политик считает, что таким образом власти республики сознательно ограничили участие значительной части граждан в выборах, чтобы повлиять на исход голосования.

Ранее МИД России выразил решительный протест послу Молдавии из-за блокады российского посольства в Кишиневе после анонимного сообщения о минировании. В ведомстве назвали действия молдавских властей «провокационной блокадой», нарушающей Венскую конвенцию 1961 года.