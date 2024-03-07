«Люди в масках, обыски»: молдавская оппозиция обратилась к президенту Лидер партии «Шанс»: в Молдавии прошли обыски у членов оппозиции

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Алексей Лунгу

В Молдавии прошли массовые обыски в домах, где живут члены оппозиционной партии «Шанс», заявил глава политического формирования Алексей Лунгу. По словам политика, вопрос об интеграции страны в Евросоюз остается открытым из-за давления властей на оппозицию перед выборами. В то же время он призвал главу республики Майю Санду осознать, что оппозиция не намерена сдаваться.

Этим утром власти Молдавии вновь явили миру свое трусливое лицо, устроив циничную облаву на членов команды партии «Шанс». Снова люди в масках, снова обыски, задержания, унижения. С людьми обходились очень жестко: будили, запугивали, — написал он.

Лунгу подчеркнул, что в сложившейся ситуации непонятно, как вести речь о демократии в Молдавии и о вхождении страны в состав ЕС. В завершение он добавил, что оппозиционные силы страны не собираются сдаваться, а президенту Молдавии Майе Санду пора это понять и принять.

Мы не сдались за все это время — а нас преследуют, по сути, с самого момента образования партии. Не сдадимся и сейчас, — заключил он.

Ранее военный эксперт Прохор Тебин заявил, что действия НАТО в Молдавии вызывают опасения. Тебин считает, что Альянс через Молдавию следует курсу, направленному на противодействие России в мировом масштабе.