В Молдавии новый блок ШОР ожидают проблемы с регистрацией Эксперт в области избирательного права Боцан предрек блоку ШОР в Молдавии проблемы с регистрацией

Фото: Политическая партия «Шор»

Новый оппозиционный блок «Шанс. Обязанности. Реализация» (ШОР) в Молдавии ожидают проблемы с регистрацией из-за названия, предрек эксперт в области избирательного права Игорь Боцан. Он пояснил, что в государстве уже существует политическая партия с такой же аббревиатурой. Он предложил организаторам подумать над дополненным названием, сообщает EADaily.

Аббревиатура ШОР — я думаю, что здесь есть проблема, потому что блок, вероятно, захочет зарегистрироваться в Центральной избирательной комиссии во время выборов. Поэтому мое предложение для партии ШОР — назвать ее не ШОР, а БОРШ — Блок Обязательства, Результатов, Шансов, — посоветовал Боцан.

Представители двух молдавских политических партий «Наши» и «Альтернативная сила спасения Молдавии» сообщили о создании нового политического блока, названного в честь беглого политика Илана Шора, который станет его координатором. Одноименная партия Шора на прошлой неделе была объявлена вне закона Конституционным судом. Боцан уточнил, что к этому союзу могут примкнуть другие политические партии. По его мнению, это будет зависеть от внешнего финансирования.

Депутат молдавского парламента Константин Старыш ранее заявил, что правящая в стране партия «Действие и солидарность» (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду, выстраивает диктаторский режим. По его словам, лидер Молдавии инициировала составление санкционных списков, куда внесены жители Молдавии.

19 июня 2023 года Конституционный суд Молдавии вынес решение о запрете деятельности оппозиционной партии «Шор» на территории страны. Члены партии проводили антиправительственные акции протеста и требовали отставки властей из-за энергетического кризиса.