В Молдавии назвали условие для объявления мобилизации в стране Министр обороны Молдавии Носатый допустил мобилизацию в стране для «адекватной реакции»

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Мобилизация в Молдавии может быть объявлена, если линия украинского фронта приблизится к границам страны или прибудет новая волна беженцев, заявил министр обороны республики Анатолий Носатый в эфире телеканала TVR. Спикер парламента Игорь Гросу, в свою очередь, заявил, что государство ожидает новая волна беженцев этой зимой из-за энергетического кризиса на Украине.

Должны произойти некоторые радикальные изменения, так скажем, в первую очередь на фронте на Украине, например, перемещение боевых действий очень близко к границам Молдавии. Также это может быть связано с миграцией беженцев с Украины, — сказал Носатый.

Он добавил, что мобилизация в стране может быть объявлена, чтобы «адекватно реагировать» на эти вызовы.

Ранее американский журнал The National Interest сообщил, что в конфликт на Украине могут быть втянуты Белоруссия и Молдавия. Одной из причин, по мнению журналистов, является то, что российская армия присутствует в Приднестровье, а молдавские власти имеют прозападную позицию. Также отмечается, что Минск все чаще заявляет о том, что Украина планирует нанести удары по территории республики.