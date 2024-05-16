В Молдавии назначили дату рефендума о вступлении в Евросоюз Референдум о вступлении Молдавии в ЕС пройдет 20 октября

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Парламент Молдавии назначил проведение конституционного референдума о вступлении республики в Евросоюз на 20 октября. Заседание транслировала пресс-служба законодательного органа на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Назначить на 20 октября 2024 года проведение конституционного республиканского референдума, — сказано в постановлении.

14 мая сообщалось, что Молдавия и Евросоюз уже на следующей неделе заключат соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. Кишинев усилит обмен разведданными с Брюсселем, молдавские вооруженные силы также смогут принимать участие в совместных военных учениях. Кроме того, Молдавия присоединится к совместной программе закупок оружия в рамках Евросоюза.

До этого глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что автономия объявит о своей независимости, если Молдавия решит объединиться с Румынией. Она выразила уверенность, что сопредельные молдавские и болгарские села поддержат такое решение.

Она добавила, что Гагаузию не просто так называют якорем независимости Молдавии. Гуцул подчеркнула, что автономия будет и дальше отстаивать суверенитет Молдавии вместе с полномочиями и правами региона.