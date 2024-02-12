В Молдавии нашли обломки беспилотника на границе с Украиной Молдавские военные нашли обломки беспилотника Shahed ВСУ на границе с Украиной

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Молдавские пограничники обнаружили фрагменты беспилотника Shahed на юге республики возле границы с Украиной, сообщает пресс-служба пограничной полиции. Там предположили, что летальный аппарат был сбит украинскими военными в ходе атаки беспилотников в ночь с 9 на 10 февраля в Измаильском районе страны.

11 февраля недалеко от села Этулия Вулканештского района были обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата Shahed, — заявили военнослужащие.

Информации о пострадавших не поступало. Уточняется, что молдавскими специалистами были предприняты все меры безопасности в районе падения летательного аппарата.

Ранее председатель парламента и правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу сказал, что переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз могут завершиться раньше назначенного срока в 2030 году. Он отметил, что для того, чтобы запустить этот процесс, властям до конца года необходимо организовать референдум.

Новый глава МИД Молдавии Михай Попшой до этого пообещал, что Кишинев будет выстраивать отношения с Москвой на основе интересов республики. По его словам, это основа отношений Молдавии как с Россией, так и с любым другим государством.