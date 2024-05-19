В Молдавии началась кампания против евроинтеграции республики Оппозиционер Шор запустил кампанию против вступления Молдавии в Евросоюз

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Молдавский оппозиционер Илан Шор объявил о запуске кампании «Нет вступлению в Евросоюз», трансляция выступления велась в Facebook (деятельность в РФ запрещена) на странице партии «Победа». По словам политика, 20 октября граждане проголосуют против евроинтеграции республики.

20 октября мы все выйдем вместе и скажем твердое «нет» нищете, бедности, использованию нас в военных действиях, в чужих интересах. Мы самостоятельное государство и должны решать сами за себя, — объявил Шор.

Жители Молдавии на протяжении пяти лет правления проевропейских сил могли делать выводы, что из себя представляет Европа, подчеркнул политик. В итоге за этот период в стране увеличились цены на энергоресурсы и был потерян рынок для сельхозпроизводителей, обратил внимание оппозиционер. Кроме того, республика лишилась инвестиций и ремонта дорог, констатировал он.

Наш путь — ЕврАзЭС вместе с Россией. Где газ, электроэнергия будут очень дешевыми для нашего народа. <...> Наш путь — вместе с Россией, потому что, если мы пойдем вместе, мы построим новую богатую страну, — заключил Шор.

Ранее парламент Молдавии назначил проведение конституционного референдума о вступлении республики в Евросоюз на 20 октября. Кроме того, 14 мая стало известно, что власти республики и ЕС заключат соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. Кишинев усилит обмен разведданными с Брюсселем, а молдавские вооруженные силы также смогут принимать участие в совместных военных учениях.