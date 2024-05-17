В Молдавии исключили прекращение поставок российского газа в Приднестровье Минэнерго Молдавии: российский природный газ продолжит поступать в Приднестровье

Фото: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO/Global Look Press

Жители Приднестровья не останутся без российского природного газа, несмотря на планы Украины отказаться от транзита топлива, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, передает РИА Новости. По его словам, доставку ресурса можно будет реализовать другими путями.

Молдавия не будет препятствовать поставкам газа «Газпромом» даже по истечении срока действия контракта с Украиной о транзите российского газа. С технической точки зрения возможна поставка природного газа в Приднестровский регион по «Турецкому потоку», — уточнил глава ведомства.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко объявил, что власти страны решили не продлевать контракт на транзит газа с компанией «Газпром» после 31 декабря текущего года. Он рассказал о проведенном в 2023 году стресс-тесте газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ, который доказал возможность системы функционировать без транзита газа.

В начале марта украинский премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что власти страны готовы продолжить транзит российского газа по своей территории, если будет запрос европейских государств. При этом Киев не намерен вести переговоры с Москвой об этом и предложил европейским партнерам самим выступить транзитером своего топлива, констатировал он.