В Молдавии готовятся к вступлению в ЕС с проблемами в Приднестровье

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press

Молдавия присоединится к Евросоюзу, даже если не сможет восстановить контроль над территорией непризнанного Приднестровья, заявила президент республики Майя Санду в интервью телеканалу TV8. Она подчеркнула, что после присоединения к ЕС, правобережная Молдавия станет более привлекательной для жителей левобережья Днестра.

Республика Молдова не может стоять на месте, мы должны стать членом ЕС. Брюссель не ставит вопрос интеграции в ЕС объединенной Молдовы. Наши люди на левом берегу Днестра увидят, как поднимется качество жизни у нас, и решится вопрос Приднестровья, если мы не сможем решить его до вступления, — отметила Санду.

Ранее экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной Партии развития и объединения Ион Кику заявил, что пост президента страны должен занимать политически нейтральный кандидат с безупречной репутацией, который будет служить народу, а не иностранцам «с Запада или Востока».

Ранее правительство Молдавии одобрило законопроект об отмене празднования 9 мая Дня Победы. Руководство страны согласилось перенести праздник на 8 мая и назвать его Днем памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны. Инициатива правящей партии перенести День Победы встретила сопротивление ряда граждан, они выходили на улицы с протестами.