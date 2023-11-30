В Молдавии фермеры возобновили протесты Молдавские фермеры возобновили протесты, добиваясь заморозки пени по кредитам

Фото: Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Молдавские фермеры возобновили в четверг протесты в центре Кишинева, сообщает РИА Новости. Отмечается, что они добиваются отмены санкций по просроченным кредитам и встречи с премьер-министром республики Дорином Речаном.

«Сила фермеров» и на прошлой неделе, и на этой пыталась встретиться с главой правительства Речаном, чтобы привести ему аргументы по заморозке пени. Однако вместо премьера к нам выходили на переговоры его помощники и министр сельского хозяйства Владимир Боля. Ждем сегодня премьера, — заявил один из лидеров протестующих Александр Слусарь.

24 ноября недовольные аграрии припарковали около 200 тракторов на площади Великого Национального Собрания в центре Кишинева. Протестующие требуют ввести мораторий на штрафы до 31 октября 2024 года. Фермеры в том числе настаивают на запрете ввоза украинского зерна. Они планируют продолжать протесты и намерены встретиться с премьер-министром Дорином Речаном.

Известно о нескольких стычках с полицией. Как утверждает глава Ассоциации Forța Fermierilor Александр Слусарь, аграриев спровоцировали сами правоохранители.

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ ранее пояснил, что в Молдавии фермеры несут колоссальные убытки из-за увеличения затрат на удобрения, оплату труда и дизельное топливо. По его словам, себестоимость продукции выросла почти вдвое, а цены остались прежними.