В МО Украины объяснили, почему власти отказались от электронных повесток Минобороны Украины: электронные повестки не предусмотрены законодательством

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

На Украине пока не будут отправлять повестки в мобильное приложение «Резерв+» и на электронную почту, сообщила заместитель министра обороны страны Екатерина Черногоренко. По ее словам, соответствующие меры не предусмотрены законодательством. Пока что приложение и система «Оберег» будут направлены на то, чтобы граждане обновляли информацию о себе, передает ее слова телеканал ТСН.

Способ оповещения граждан не менялся. В приложении по состоянию на данный момент точно никому не придет повестка. Мы работаем над тем, чтобы граждане могли увидеть именно информацию о себе из «Оберега» и могли выполнить свою законную обязанность — обновить данные, — сообщила Черногоренко.

«Оберег» представляет собой электронный реестр призывников. Для того, чтобы гражданин мог увидеть информацию о себе и статус для военного учета, ему необходимо обновить данные.

Ранее сообщалось, что мобилизация на Украине угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины «АрселорМиттал Кривой Рог». Из-за мер властей нанимать мужчин на работу стало крайне сложно, поэтому руководство завода приняло решение о трудоустройстве на работу женщин.