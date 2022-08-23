В МО России отчитались о продвижении в Херсонской и Николаевской областях Минобороны России заявило о выходе войск на административную границу Николаевской области

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Российские войска вышли к административной границе Николаевской области и установили контроль над ее территорией площадью 12 кв. км, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Кроме того, Вооруженные силы РФ в результате наступления смогли взяли под контроль 36 кв. км территории Херсонской области, а также населенный пункт Комсомольское.

Взято под контроль 36 кв. км территории Херсонской области, освобожден населенный пункт Комсомольское. <...> Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв. км, — сказал Конашенков.

Он добавил, что союзные силы выбили украинских солдат из поселка Благодатовка, а населенный пункт Марьинка взят под контроль на 75%. В целом российские войска развивают наступление на Донецком направлении и под Авдеевкой.

22 августа представитель Минобороны сообщал об ударах по местам расположения бригад ВСУ в районах Зайцево, Артемовска и Яковлевки под Донецком. В результате атаки были ликвидированы около 100 украинских военных, а также уничтожены два танка и 15 автомобилей.

Кроме того, в Запорожской области поражен пункт управления 102-й бригады теробороны Украины, уничтожено до 30 солдат ВСУ. Сосредоточенным огневым ударом в Николаевской области ликвидировали до 50 украинских военнослужащих, добавил Конашенков.