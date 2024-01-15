В МО РФ раскрыли потери ВСУ на Херсонском направлении Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Херсонском направлении 40 военнослужащих

Фото: МО РФ

На Херсонском направлении за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 40 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России. Также, по данным ведомства, противник лишился здесь самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и восьми автомобилей.

На Херсонском направлении в результате систематического огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, в районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Всего же на Донецком направлении противник за сутки потерял свыше 200 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, тринадцать автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 25 украинских беспилотников в Луганской Народной Республике (ЛНР), ДНР и Запорожской области. Также поражены три тактические ракеты «Точка-У». С начала СВО ВС РФ уничтожили 450 зенитных ракетных комплексов ВСУ.

Ранее российское военное ведомство подтвердило отражение ракетной атаки украинской армии на Курскую область. Средствами ПВО были сбиты три ракеты «Точка-У». Об атаке до этого сообщил глава региона Роман Старовойт. Он уточнил, что ракеты были сбиты над Фатежским районом. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.