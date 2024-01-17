На Донецком направлении за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 290 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России. Также, по данным ведомства, противник лишился здесь танка, двух боевых машин пехоты, пяти боевых бронированных машин, 12 автомобилей, двух гаубицы Д-30, а также самоходной пушки «Пион».
На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск и огнем артиллерии отражены шесть атак формирований 81-й аэромобильной, 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Богдановка Донецкой Народной Республики <...> ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, — говорится в сообщении.