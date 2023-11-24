В МО Нидерландов усомнились в продолжении поддержки Украины Глава МО Нидерландов Оллонгрен выразила надежду на продолжение поддержки Украины

Фото: Heiko Becker/dpa/Global Look Press

Кайса Оллонгрен

Исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила порталу NL Times, что не может гарантировать продолжение поддержки Киева при новом правительстве. В то же время она заверила, что постарается сделать все возможное для сохранения прежней позиции королевства по этому вопросу.

Я надеюсь и ожидаю, что поддержка продолжится. Но Партия свободы является крупнейшей. И в прошлом она никогда не проявляла энтузиазма по поводу поддержки Украины. Более того, она занимала пророссийскую позицию, — сказала Оллонгрен.

По словам чиновницы, ей известно об обеспокоенности других европейских стран тем, что Амстердам может перестать поддерживать Украину после победы Партии свободы под руководством Герта Вилдерса на внеочередных парламентских выборах 22 ноября. При этом и.о. министра указала, что партия Вилдерса будет управлять страной не единолично. Оллонгрен добавила, что помощь Киеву — это не только вопрос солидарности, но и «жизненно важно» для безопасности королевства.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс может стать одним из важнейших союзников России среди стран НАТО. По его мнению, в сложившейся ситуации президенту РФ Владимиру Путину «нужно просто сидеть сложа руки и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится».