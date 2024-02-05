В мире зародилась «невидимая субкультура» роющих тоннели людей Bloomberg: в мире растет число поклонников рытья тоннелей в качестве хобби

Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press

В мире растет число поклонников «невидимой субкультуры» — строительства тоннелей в качестве хобби, сообщает Bloomberg. Ссылаясь на статистику Subreddit, агентство отмечает, что число участников сообществ, посвященных рытью тоннелей, на платформе Reddit с января 2022 года выросло более чем на 325%. Пользователи таких групп обмениваются советами по инструментам и техникам, делятся видеозаписями раскопок и комментируют достижения других любителей.

Специалист по восстановлению окружающей среды Брайан Ричи из Новой Зеландии объяснил изданию, что обработка земли хорошо снимает стресс, и сам он рыл бы тоннель каждый день, если бы была такая возможность. Однако пока что мужчина может уделить этому лишь один день в неделю. В результате сейчас земляной проход от его сарая до дальнего конца сада достигает около 4,8 метров в глубину и почти 25 метров в длину.

При этом президент Международной ассоциации строительства тоннелей и подземного пространства Арнольд Дикс уверен, что это хобби следует считать незаконным. Оно сопряжено с риском для жизни, подчеркнул эксперт.

Ранее выяснилось, что почти половина (46%) жителей Санкт-Петербурга сделали хобби профессией или нашли работу благодаря увлечениям, причем мужчины на 7% чаще превращают хобби в специальность. Например, оказалось, что каждый пятый программист увлекся IT-сферой благодаря любви к компьютерным играм. Такая статистика наблюдается как среди пожилых, так и среди молодых респондентов.