В Минздраве Словакии раскрыли состояние Фицо Минздрав Словакии: Фицо находится в сознании, его состояние все еще тяжелое

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Роберт Фицо

Состояние пережившего покушение премьер-министра Словакии Роберта Фицо стабильное, но по-прежнему тяжелое, сообщила глава словацкого Минздрава Зузана Долинкова. Она добавила, что политик в настоящий момент находится в сознании, пишет газета SME. По ее словам, двухчасовая операция, которую провели Фицо накануне, поспособствовала улучшению прогнозов по состоянию здоровья политика.

Состояние стабильное, но это состояние по-прежнему тяжелое. Необходимо сказать, что вчерашняя операция, которая длилась два часа, внесла вклад в позитивный прогноз развития состояния премьера, — сказала Долинкова.

В свою очередь министр обороны республики Роберт Калиняк заявил, что состояние премьера не позволит в ближайшие дни транспортировать его в больницу в Братиславе.

Роберт Фицо занимал должность премьера Словакии с 2006 по 2010 год, а также в 2012–2018 годах. В 2023 году он в очередной раз вступил в должность премьера республики. Политик известен своей критикой Запада в вопросе Украины. Фицо неоднократно подчеркивал, что поставки оружия Киеву лишь приводят к большим жертвам.

По Фицо открыли огонь после выездного заседания правительства в культурном центре города Гандлова 15 мая. Политик подошел к местным жителям, собравшимся у учреждения. Один из них окликнул премьера, а затем открыл огонь. Пули попали в грудь, руку и брюшную полость главы кабмина. Позднее его на вертолете доставили в больницу, прооперировали и ввели в искусственную кому.

В покушении на премьера подозревают 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Известно, что он является оппозиционером и сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Как утверждается, он открыто выражал свою ненависть к политикам с левыми взглядами в социальных сетях, а в последний год и лично к Фицо.