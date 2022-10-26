В Минске на 8 лет осудили журналиста В Белоруссии журналиста Сацука приговорили к восьми годам колонии

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Сергей Сацук

Минский городской суд приговорил журналиста Сергея Сацука к восьми годам лишения свободы, сообщает БелТА. Его признали виновным в превышении служебных полномочий, а также в получении взятки в крупном размере.

Сацуку также назначен штраф в размере 16 тысяч белорусских рублей (почти 400 тысяч российских рублей), пишет агентство. Журналист лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок пять лет. Помимо этого, с него взыщут сумму в размере 12 384 белорусских рублей (более 300 тысяч российских рублей).

Сообщается, что арестованное имущество журналиста — автомобиль, несколько мобильных телефонов, ноутбуков, планшетный компьютер, 11 флеш-накопителей, диктофон, карту памяти — оставят под арестом в счет обеспечения исполнения приговора в части штрафа и взыскания стоимости предмета взятки.

Сацук возглавляет общество с дополнительной ответственностью «Интер-смит», которому принадлежит издание «Ежедневник».

В сентябре Гродненский областной суд приговорил журналиста Дениса Ивашина к 13 годам и одному месяцу лишения свободы. Помимо этого, обвиненного сотрудника СМИ обязали выплатить штраф в размере 4800 рублей, а также моральную компенсацию в размере двух тысяч рублей девятерым потерпевшим. Журналист будет отбывать срок в колонии в условиях усиленного режима.