В Минске допустили постоянное расположение сил НАТО в Сувалкском коридоре МИД Белоруссии: НАТО может остаться в Сувалкском коридоре на постоянной основе

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Сергей Алейник

Введенный для учений контингент НАТО может остаться в Сувалкском коридоре на постоянной основе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. Речь идет о территории, расположенной между республикой и Калининградской областью России длиной около 100 км.

Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу, — сказал Алейник.

Он назвал прямым подтверждением намерения НАТО остаться в коридоре для постоянной дислокации заявление одного из американских генералов о том, что размещенная в Литве военная часть останется там на бессрочной основе. Алейник также указал на необходимость вдуматься в смысл недавних слов министра иностранных дел Польши: высокопоставленный чиновник призвал создать в соседних странах тяжелую бригаду для быстрого реагирования.

В Литве 21 апреля начались военные учения по отработке обороны Сувалкского коридора, в них принимают участие страны — участницы НАТО. Всего к учениям привлекли 1500 военнослужащих пехотной бригады Великого гетмана Литвы Йонаса Ходкявичюса и союзников по Альянсу. Они проверят планы региональной обороны, согласованных на Вильнюсском саммите. Также союзники отработают быстрое развертывание сил между странами — членами НАТО.