Российские артиллеристы уничтожили более 150 солдат ВСУ В Минобороны РФ заявили об уничтожении 150 военнослужащих ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военнослужащие группировки сил «Центр» ликвидировали более 150 бойцов Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Еще 10 украинских военных, по его словам, сдались в плен. В результате общее количество пленных за месяц составило 40 человек, отметил Савчук.

В результате огня артиллерии группировки войск «Центр» уничтожены боевая машина пехоты, две бронированные машины, три автомобиля пикап и более 150 боевиков. 10 военнослужащих сдались в плен, — сказал руководитель пресс-центра.

Он добавил, что в результате контрбатарейной борьбы оказались поражены танк, две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20. Средства ПВО в свою очередь сбили два БПЛА и реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

Ранее Савчук рассказал, что российские подразделения отразили девять атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях. В результате было уничтожено более 150 украинских военнослужащих и их техника. По словам Савчука, на этих двух направлениях экипажи Су-34 применили управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения по пункту управления, командно-наблюдательному пункту и двум складам с боеприпасами.

В свою очередь командир отряда «Барс-10» бригады «Царские волки» с позывным Сатурн рассказал, что группа украинских штурмовиков при попытке захвата российских позиций на Запорожском направлении за два дня потеряла почти весь свой состав — от 70 до 100 человек.