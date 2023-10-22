В Минобороны Великобритании рассказали, чему научили украинских инженеров Военные Британии обучили украинских инженеров защите критической инфраструктуры

Фото: UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com

Военнослужащие Корпуса королевских инженеров армии Великобритании провели двухнедельную программу обучения защите критической национальной инфраструктуры для специалистов из Украины, сообщило британское Минобороны. Отмечается, что просьба на обучение исходила от Киева.

По информации британских военных, в ходе инструктажа украинским гражданским инженерам продемонстрировали, как следует определять наиболее уязвимые элементы критической национальной инфраструктуры. Также украинцев научили, где лучше размещать физические и воздушные барьеры для защиты объектов.

Американская газета Politico 13 октября сообщила, что украинские пилоты в ближайшие дни начнут учиться управлять истребителями F-16. Занятия организованы на авиационной базе в штате Аризона. По данным источников издания, прежде чем приступить к реальному управлению самолетами, украинцев обучат базовым навыкам пилотирования на симуляторах и в аудиториях.

В сентябре министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия не планирует обучать украинских пилотов управлению боевым самолетом F-16. По его словам, Берлин намерен сосредоточиться на обеспечении украинской армии артиллерией и средствами ПВО, а также теплой одеждой и отопительными системами в преддверии предстоящей зимы.