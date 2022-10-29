В Минобороны Британии ответили на обвинения РФ в причастности к ЧП на СП В Минобороны Британии сообщили о своей непричастности к подрыву «Северных потоков»

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

В Минобороны Великобритании сообщили в Twitter о своей непричастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Представители ведомства назвали выдумкой сделанное ранее по этому поводу заявление Москвы.

Российское Министерство обороны прибегает к распространению ложных утверждений поистине невероятного масштаба, — говорится в сообщении.

29 октября в Минобороны России заявили о причастности Великобритании к ЧП на «Северных потоках». По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, представители ВМС Соединенного Королевства, находящиеся в Николаевской области, принимали участие в подготовке и реализации теракта на газопроводах.

26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Впоследствии оператор Nord Stream AG сообщил о падении давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече дискуссионного клуба «Валдай», назвал уничтожение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» запредельным событием. Ранее глава государства отмечал, что диверсии на трубопроводах наносят колоссальный ущерб европейской экономике и ухудшают жизнь миллионов людей.

Экс-сенатор США Ричард Блэк предположил, что Вашингтон виноват в диверсиях на «Северных потоках». По его мнению, у Соединенных Штатов Америки были средства, возможности и мотивы для атаки на газопроводы. Блэк подчеркнул, что Киев не мог организовать подрыв «Северных потоков» из-за недостатка ресурсов.