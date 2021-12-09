В Минобороны Украины заявили о законности нахождения в Азовском море
МО Украины: корабль ВМС находился в Азовском море на законных основаниях
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:44, 09 декабря 2021
Фото: newinform.com
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Украинский корабль находится в Азовском море на законных основаниях. Это акватория совместного пользования. Такую позицию выдвинул министр обороны Украины Алексей Резников. Его слова приводит издание Lb.ua.
Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна — судна без оружия... В целом же Азовское море — это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях, — сказал Резников.
Ранее сообщалось о том, что в сторону Керченского пролива следует корабль управления «Донбасс» ВМС Украины. Требования российских кораблей сопровождения изменить курс он выполнять отказывался.
В дальнейшем стало известно, то корабль лёг на обратный курс. На сигналы российской стороны он не ответил.
РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский корабль находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования.
«Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна — судна без оружия... В целом же Азовское море — это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях», — заявил Резников в комментарии украинскому изданию Lb.ua.