В Минобороны Украины заявили о законности нахождения в Азовском море

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Украинский корабль находится в Азовском море на законных основаниях. Это акватория совместного пользования. Такую позицию выдвинул министр обороны Украины Алексей Резников. Его слова приводит издание Lb.ua.

Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна — судна без оружия... В целом же Азовское море — это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях, — сказал Резников.

Ранее сообщалось о том, что в сторону Керченского пролива следует корабль управления «Донбасс» ВМС Украины. Требования российских кораблей сопровождения изменить курс он выполнять отказывался.

В дальнейшем стало известно, то корабль лёг на обратный курс. На сигналы российской стороны он не ответил.

РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский корабль находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования.

Ранее ФСБ РФ заявило, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива , требования изменить курс не выполняет.