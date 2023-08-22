В Минобороны Украины сообщили о регулярных утечках информации Замминистра обороны Украины Маляр сообщила об утечках информации от военных

Фото: Sgt. Alex Soliday/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Министерстве обороны Украины регулярно фиксируют случаи утечки информации, в том числе от самих военных, заявила в эфире телеканала «Рада» заместитель главы ведомства Анна Маляр. По ее словам, некоторые случаи утечек приводили к срывам запланированных операций и гибели военных.

К сожалению, мы постоянно сталкиваемся с утечкой информации. Это бывает и от самих военных, тут нечего скрывать, мы над этим работаем, — призналась Маляр.

Накануне она также заявляла, что публикации в средствах массовой информации о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ привели к авиаударам по ее подразделениям.

Ранее стало известно, что ВСУ задействовали в районе населенного пункта Работино в Запорожской области последнее крупное резервное подразделение — 82-ю десантно-штурмовую бригаду численностью две тысячи человек — в надежде пробить российские оборонительные рубежи. Бригада укомплектована боевыми машинами Marder и Stryker, а также танками Challenger 2.

Военный эксперт Юрий Кнутов в этой связи отметил, что отправка Киевом в бой 82-й десантно-штурмовой бригады не означает, что у Украины закончатся солдаты, но страну, скорее всего, ждет тотальная мобилизация.