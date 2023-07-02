В офисе Зеленского объяснили, почему контрнаступление не похоже на боевик Глава офиса Зеленского Ермак связал низкие темпы контрнаступления с успехами России в воздухе

Фото: МО РФ

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram-канале объяснил медленные темпы контрнаступления ВСУ преимуществом российских войск в воздухе и обилием мин на пути украинских военных. Поэтому он подчеркнул, что ВСУ требуются самолеты F-16.

Множество мин и преимущество врага в воздухе – несмотря на эти сложности Силы обороны двигаются вперед. Каждый, кто хотел увидеть стремительный боевик с наступлением, должен помнить об этих вещах, а также о важности жизни каждого воина. Нам нужны F-16 и дальнобойное оружие. Делаем все, чтобы ускорить эти процессы, — написал Ермак.

Также он добавил, что мир в Европе возможен только после победы Украины, а закрепить эту победу должно членство в НАТО.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что военные ВС РФ продвигаются на нескольких направлениях. В том числе она отметила продвижение на Авдиевском, Марьинском, Лиманском направлениях. При этом, по словам Маляр, на южном фланге Артемовского направления ВСУ частично продвинулись вперед, а на северном — продолжаются бои.