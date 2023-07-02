В Минобороны Украины признались в нехватке средств борьбы с Россией Советник главы МО Украины: Киеву остро нужны средства борьбы с российскими БПЛА «Ланцет»

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Вооруженные силы Украины остро нуждаются в западной технике, позволяющей противостоять российским беспилотным аппаратам «Ланцет». В этом в ходе интервью с британским изданием The Daily Telegraph признался советник министра обороны Украины Юрий Сак. По его словам, помочь Украине решить проблему могла бы Германия.

Наша разведка сообщает, что в России начали вкладывать больше средств в производство этих беспилотников. <...> Не будем хвалить русских, но это неплохое оружие, — сказал Сак.

Он отметил, что ситуация вызывает беспокойство у Киева, как вызвало бы беспокойство появление любого оружия, «способного повреждать технику или представляющее риск для военнослужащих ВСУ».

Сак отметил, что помочь справиться с относительно дешевым беспилотником, способным выводить из строя более сложную и дорогую западную технику, могла бы Германия, поставив Киеву самоходные установки «Гепард». Советник подчеркнул, что эти установки высокомобильны, оснащены хорошими радарами, которые могут быть интегрированы в систему ПВО. Берлин пообещал до конца года передать Украине 45 установок.

Издание добавляет, что еще больше Украина заинтересована в бронированных автомобилях Hawkei, которые ей отказалась передавать Австралия. Сак подчеркнул, что Киев продолжается добиваться их поставок. Также Киев хочет получить от союзников средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные ударили по пунктам управления украинской оперативно-тактической группы «Донецк» в зоне СВО. По его словам, все назначенные объекты были поражены.