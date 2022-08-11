В Минобороны Украины назвали условие проведения переговоров с Россией Министр обороны Украины Резников: за столом переговоров с Россией должны быть украинские партнеры

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Алексей Резников

Переговоры Украины и России возможны только в том случае, если за столом будут сидеть украинские партнеры, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию «Украинская правда». Министр отдельно отметил, что полученное Украиной западное вооружение не будет использоваться для обстрела территории России.

Но я хочу вам сказать, что шанс для переговоров с россиянами возможен, только если за столом сидят наши партнеры. Потому что разговаривать с россиянами и получить «Минск-3» нет никакого смысла, — сообщил Резников.

Ранее президент Украины пригрозил Москве последствиями в случае проведения референдумов о присоединении к России территорий Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Глава государства отметил, что подобные действия перекроют все пути к переговорам с Киевом и миром в целом, тогда как сама Украина не отдаст свои территории России. Он также пригрозил всем гражданам Украины, которые будут способствовать проведению этих референдумов.

В ответ на это член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил, что область навсегда выйдет из состава Украины, властям которой нужно «привыкать и начинать воспринимать и отождествлять» Запорожскую область исключительно с Россией.