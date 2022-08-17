В Минобороны Украины назвали число уничтоженных HIMARS Министр обороны Украины Резников заявил, что ни одна HIMARS не уничтожена

Фото: Ujian Gosun/U.S. Marine

В ходе проводимой на территории Украины военной операции российские войска не уничтожили ни одной реактивной системы залпового огня HIMARS, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в беседе с «Голосом Америки» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). Он назвал чушью появляющиеся в СМИ о сообщения о ликвидации HIMARS и призвал не поддаваться на провокации.

Абсолютно ответственно могу сказать, ни одного HIMARS не потеряно, — рассказал он.

Ранее Герой России, ветеран военной разведки, полковник Рустем Клупов заявил, что уничтожение реактивных средств залпового огня HIMARS на Украине силами ВС РФ является лишь вопросом времени, так как вскоре будут обнаружены его слабые места. По его мнению, эффективность данного вооружения переоценена американской прессой.

Клупов напомнил, что первые три РСЗО HIMARS уже были ликвидированы, согласно информации Минобороны РФ, поэтому вполне возможно уничтожить еще 50. Он также отметил, что мощность боеприпаса сильно преувеличена, так как после удара по Антоновскому мосту «дырку проломило», но сам мост остался на месте.