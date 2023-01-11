В Минобороны Турции призвали Киев прекратить огонь Глава Минобороны Турции Акар призвал Резникова к прекращению огня на Украине

Фото: Министерство обороны Украины

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым призвал украинского коллегу к прекращению огня ради предотвращения человеческих жертв. В заявлении, опубликованном на сайте турецкого военного ведомства, также говорится о том, что с прекращением огня в регионе восстановится стабильность.

Во время встречи министр Акар подчеркнул важность немедленного прекращения огня для предотвращения дальнейших человеческих жертв и восстановления мира и стабильности в регионе, — сказано в заявлении министерства.

Помимо этого, Акар рассказал о намерении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецких властей продолжить вносить вклад в обеспечение мира, параллельно оказывая гуманитарную помощь на всех уровнях.

Во время беседы с Резником Акар также отметил работу Совместного координационного центра, созданного в рамках стамбульского соглашения. По словам министра, благодаря зерновой сделке из украинских портов было доставлено 17 млн тонн зерна нуждающимся в зерновых культурах странам.

Ранее Резников рассказал, что ВСУ выполняют миссию НАТО, сражаясь против России. Он подчеркнул, что единственное, что требуется от Альянса, это продолжать поставки оружия.