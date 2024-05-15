В Минобороны Швеции высказались о возможности отправки войск на Украину Минобороны Швеции: Швеция не планирует отправлять войска на Украину

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Швеция не планирует отправлять на Украину личный состав своих вооруженных сил, сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на министра обороны скандинавской страны Пола Йонсона. Но Стокгольм оставляет за собой возможность рассмотреть этот вариант, если его предложат союзники по НАТО, добавил он.

Здесь и сейчас нет конкретного предложения. Если [оно] появится, мы сможем принять его на рассмотрение, — заявил Йонсон.

Швеция 7 марта официально стала 32-м членом Североатлантического альянса. Ранее сообщалось, что страна выделит на оборону дополнительные $28 млн и получит $85 млн при перераспределении.

Ранее стало известно, что Финляндия планирует срочно построить завод по производству тротила. По словам министра обороны страны Антти Хяккянена, идея связана с дефицитом взрывчатых веществ в Европе. Он добавил, что решение важно принимать сейчас, чтобы в ближайшие несколько лет можно было запустить производство взрывчатого вещества.

В начале мая стало известно, что Швеция впервые с момента вступления в НАТО оказала поддержку Вооруженным силам США на военных учениях Immediate Response 24. Проходившие на территории государства мероприятия были частью еще более масштабных учений Альянса — Steadfast Defender 24. Их задача заключалась в проверке возможности переброски войск из Северной Америки в Северную Европу.