В Минобороны России заверили, что угрозы для населения Украины нет

Российские военные не наносят ударов по городам Украины и угрозы для гражданского населения нет. Об этом заявили в Минобороны РФ в ответ на сообщения о взрывах и ракетных ударах в районе ряда украинских городов, передаёт РИА Новости.

В ведомстве пояснили , что выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ. С этой целью применяются высокоточные средства поражения.

В ночь на 24 февраля в районе Киева, Харькова, Одессы и других украинских городов прогремели взрывы. В ВСУ заявили, что по штабам и командным центрам наносятся удары баллистическими и крылатыми ракетами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в обращении к согражданам, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. При этом отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, но Москва будет стремиться к её демилитаризации. Обратившись к гражданам Украины, российский лидер призвал их к взаимодействию, чтобы как можно скорее «перевернуть эту трагическую страницу» и вместе двигаться вперёд, а военных ВСУ — сложить оружие и идти домой.