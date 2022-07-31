В Минобороны рассказали о темпах восстановления Мариуполя Минобороны: Россия в Мариуполе восстанавливает микрорайоны, медицинские центры и мемориалы

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Мариуполь

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что в Мариуполе продолжают восстанавливать жилой микрорайон, центр МЧС и многофункциональный медицинский центр. По его словам, дома для мариупольцев должны сдать в конце 2022 года, сообщает РИА Новости.

Продолжается возведение и реконструкция жизненно важных объектов: в Мариуполе — первой очереди микрорайона (12 жилых домов на 1011 квартир, срок завершения строительства — сентябрь — ноябрь 2022 года) и административно-спасательного центра МЧС (срок сдачи — декабрь 2022 года), — подчеркнул генерал.

Он добавил, что в начале осени в Мариуполе намерены сдать многофункциональный медицинский центр на 60 койко-мест и патологоанатомический корпус. Также в ДНР начата реконструкция мемориального комплекса «Саур-Могила», уточнил Мизинцев.

Ранее стало известно, что Минобороны России сообщило о запуске регулярной паромной линии Ейск — Мариуполь. Паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров, и будет совершать один круговой рейс в сутки.