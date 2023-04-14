В Минобороны России рассказали о подготовке белорусских летчиков Минобороны РФ: в России завершилась доподготовка летчиков Су-25 Белоруссии

Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Белорусские летчики завершили прохождение доподготовки на штурмовики Су-25 в том числе с применением спецбоеприпасов, заявили в Минобороны России, пишет ТАСС. Отмечается, что подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством опытных российских инструкторов.

В учебном центре Воздушно-космических сил Российской Федерации завершена доподготовка летного и инженерно-технического состава военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25, — сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что обучение позволило не только улучшить практические навыки летного состава, «но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что Вооруженные силы Белоруссии получили от России оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». По его словам, ракеты можно будет использовать как в обычном, так и в ядерном исполнении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Белоруссия должна встать на защиту России в случае возникновения конфликта с недружественными странами. По его словам, Москва не сомневается в принятии правильного решения Минском в условиях конфликта.