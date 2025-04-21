В Минобороны раскрыли, сколько раз ВСУ нарушили пасхальное перемирие Минобороны: ВСУ применили 90 БПЛА за время пасхального перемирия

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ВС Украины

Вооруженные силы Украины применили 90 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за время перемирия, из них восемь — вне зоны СВО, передает пресс-служба Минобороны РФ. Речь идет о режиме прекращения огня по всей линии фронта. Все БПЛА были ликвидированы, сказано в сообщении министерства.

За время перемирия противник применил 90 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них вне зоны СВО — восемь. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены, — сообщили в ведомстве.

По информации Минобороны, ВСУ совершили 1404 обстрела из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. Также украинские солдаты нанесли 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям российских войск, отметили в ведомстве.

Срок действия пасхального перемирия истек в полночь 21 апреля. Президент России Владимир Путин объявил о соответствующем режиме 19 апреля. Согласно приказу, российская сторона приостановила боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие в ЛНР и ДНР. Он уточнил, что украинские солдаты обстреляли пригород Кременной. Информации о пострадавших и разрушениях нет.