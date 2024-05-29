В Минобороны Польши прояснили позицию по поставляемому Украине оружию Польша разрешила Украине применять ее оружие для ударов по России

Фото: МО Украины

Польские власти не ограничивают Украину в применении поставляемого Варшавой оружия в части нанесения ударов по объектам на российской территории, заявил в эфире Radio Zet замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик. Он призвал страны Запада отменить подобные ограничения на применение оружия Киевом.

На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений, — отметил политик.

Томчик добавил, что Польша готовит очередной, 45-й по счету пакет военной помощи для Украины. Замглавы оборонного ведомства оценил общий объем такой помощи за последнее время в 15-20 млрд злотых ($3,75-5 млрд).

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. При этом политик подчеркнул, что Альянс не планирует отправлять свои войска на помощь Киеву.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что высказывания Столтенберга о необходимости позволить ВСУ наносить удары по территории РФ являются абсолютно безответственными и провокационными. По его словам, на Западе нет единого мнения по вопросу атаки западным оружием по РФ.