В Минобороны Польши отреагировали на инцидент с упавшей ракетой Польские военные сообщили, что падение украинской ракеты было несчастным случаем

Фото: Polski Serwis Pożarniczy

Падение ракеты на территории Польши является несчастным случаем, заявил представитель министерства национальной обороны страны Михал Марчиняк. По его словам, местность не была защищена средствами противовоздушной обороны, поэтому ракета беспрепятственно вошла в воздушное пространство страны, передает РИА Новости.

В отношении происшествия в Пшеводуве следует утверждать, что это был несчастный случай, вызванный высокой интенсивностью боевых действий за нашей восточной границей, — сказал Марчиняк.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в Варшаве уточнили, что упала одна ракета. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти не имеют точной информации о том, кто ее выпустил. В Минобороны России сообщили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили.

Позже глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что Варшава разрабатывает новый закон о защите гражданского населения страны, согласно которому на территории республики появится больше бомбоубежищ. Он отметил, что на текущий момент в распоряжении польского населения находится 62 тысячи укрытий.