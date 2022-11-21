Падение ракеты на территории Польши является несчастным случаем, заявил представитель министерства национальной обороны страны Михал Марчиняк. По его словам, местность не была защищена средствами противовоздушной обороны, поэтому ракета беспрепятственно вошла в воздушное пространство страны, передает РИА Новости.
В отношении происшествия в Пшеводуве следует утверждать, что это был несчастный случай, вызванный высокой интенсивностью боевых действий за нашей восточной границей, — сказал Марчиняк.
Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в Варшаве уточнили, что упала одна ракета. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти не имеют точной информации о том, кто ее выпустил. В Минобороны России сообщили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили.
Позже глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что Варшава разрабатывает новый закон о защите гражданского населения страны, согласно которому на территории республики появится больше бомбоубежищ. Он отметил, что на текущий момент в распоряжении польского населения находится 62 тысячи укрытий.