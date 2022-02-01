В Минобороны Польши анонсировали поставку Украине нового оружия

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Польша поставит Украине новейшие переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы к ним. Правительство страны уже приняло соответствующее постановление, сообщил в Twitter польский министр обороны Мариуш Блащак.

Хорошая новость. Совет Министров принял по моей просьбе резолюцию о помощи Украине. Передадим новейшее польское оборудование — переносные зенитные ракетные комплексы Piorun и боеприпасы, — написал он.

ПЗРК Piorun являются модернизированной версией комплексов «Гром», которые, в свою очередь, созданы на базе ПЗРК «Игла» и «Игла-1», разработанных в СССР.

Накануне в Варшаве заявили, что предоставят Украине боеприпасы для систем ПВО и беспилотники. Кроме того, пообещали принять украинских беженцев в случае начала военных действий на территории республики.

Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об очередной, шестой по счёту, партии вооружений, полученной от США. По его словам, в общей сложности Вашингтон поставил уже порядка 500 тонн оборонной техники.